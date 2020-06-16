Петербуржец зажал руку сотрудника ГИБДД между машинами и получил условный срок

Суд вынес приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника ГИБДД.

Житель Петербурга получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Инцидент произошел 31 марта 2020 года. Суд установил, что водитель нарушил ПДД и проехал перекрёсток на красный сигнал светофора, сообщили в прокуратуре Петербурга. Инспекторы ГИБДД попытались его остановить, но нарушитель проигнорировал требование сотрудников полиции и увеличил скорость. Началась погоня.

Его преследовали несколько экипажей дорожной полиции. Им удалось заблокировать автомобиль подсудимого. Когда инспекторы стали подходить к машине подсудимого, он, пытаясь скрыться, нажал на педаль газа и тронулся с места, в результате рука одного из сотрудников полиции оказалась зажатой между двумя машинами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный комитет начал проверку, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В марте мужчина 25 лет на улице Матроса Железняка избил представителя полиции.