Жителей Ленобласти предупредили о грозе и сильном ветре

В Ленинградской области сохранится жара, однако местами пройдут ливни.

В ГУ МЧС предупредили жителей Ленобласти, что с 17 до 19 июня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Местных жителей призывают быть осторожнее.

Воздух прогреется до +31 градуса. В МЧС призывают водителей сохранять осторожность, так как неблагоприятные погодные условия увеличивают вероятность ДТП.

Местным жителям рекомендуется надевать головные уборы, чтобы не получить тепловой удар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.