Жителей Ленобласти предупредили о грозе и сильном ветре

Жителей Ленобласти предупредили о грозе и сильном ветре
Гроза. Фото: unsplash

В Ленинградской области сохранится жара, однако местами пройдут ливни.

В ГУ МЧС предупредили жителей Ленобласти, что с 17 до 19 июня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Местных жителей призывают быть осторожнее.

Воздух прогреется до +31 градуса. В МЧС призывают водителей сохранять осторожность, так как неблагоприятные погодные условия увеличивают вероятность ДТП.

Местным жителям рекомендуется надевать головные уборы, чтобы не получить тепловой удар.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ветер гроза ленобласть погода
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд признал строительство ЖК «Живи! В Курортном» законным
В Петербурге спрогнозировали рост цен на автомобили
Церемонию «Оскар» отложили на два месяца
Жителей Ленобласти предупредили о грозе и сильном ветре
Little Big отказались отвечать на обвинения в плагиате
На Челябинской улице внедорожник протаранил мотоцикл
Завершился ремонт Московского проспекта и набережной Обводного канала
Петербуржец зажал руку сотрудника ГИБДД между машинами и получил условный срок