Жителя Петербурга отправили в колонию за поджог колясок и велосипеда в подъезде

Сумма ущерба оценивается в более 120 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Сумма ущерба оценивается в более 120 тысяч рублей. Фото: Baltphoto

Дзержинский районный суд приговорил жителя Петербурга к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Он обвиняется по статье уголовного кодекса «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений, путем поджога).

Суд установил, что мужчина в подъезде дома № 18 по улице Моховая, из хулиганских побуждений, поджог две детские коляски и детский велосипед, которые находились на лестничной клетке. В результате поджога коляски и велосипед полностью сгорели, а также закоптилась часть лестничной клетки, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга. Сумма ущерба оценивается в более 120 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полицейские Выборгского района Петербурга разыскивают злоумышленника, который поджог BMW Х5 на проспекте Художников. В отдел полиции обратился местный житель. Он рассказал, что у дома №33 горит легковой автомобиль.