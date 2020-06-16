На поддержку СМИ выделят около 2 млрд рублей из-за коронавируса

На поддержку СМИ выделят около 2 млрд рублей из-за коронавируса
Cредства пойдут не только на поддержу государственных изданий. Фото: Pixabay

Из федерального бюджета планируется в этом году выделить два миллиарда рублей направить эти деньги на поддержку средств массовой информации (СМИ). Об этом заявил глава Роспечати Михаил Сеславинский, сообщает ТАСС.

Он отметил, что средства пойдут не только на поддержу государственных изданий.

Ранее правительство включило СМИ в список отраслей, пострадавших из-за коронавируса.

Гранты также рассчитаны на поддержку социально значимых проектов на ТВ, радио, в интернете, в периодических печатных изданиях». На поддержку смогут надеяться около 700 газет и журналов, 150 телекомпаний, 300 издательств. Отмечается, что особое внимание будет уделено региональным компаниям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на поддержку СМИ Петербурга в 2020 году выделено 120 млн рублей. Кроме того, на совещании был оговорен перечень приоритетных тем для освещения в информационном пространстве. Среди них внесение поправок в Конституцию РФ, реализация национальных проектов в Петербурге и защита прав потребителей.

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