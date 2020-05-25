На поддержку СМИ Петербурга в 2020 году выделено 120 млн рублей

Для получения гранта нужно подать заявку и пройти отбор. Фото: pixabay.com

Для получения гранта нужно подать заявку и пройти отбор. Фото: pixabay.com

Правительство Северной столицы в сложной экономической обстановке выделит свыше 124 миллионов рублей субсидий для поддержки средств массовой информации (СМИ).

Этот вопрос обсуждался на заседании властей Петербурга. Проект постановления подготовил городской комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Кроме того, на совещании был оговорен перечень приоритетных тем для освещения в информационном пространстве. Среди них внесение поправок в Конституцию РФ, реализация национальных проектов в Петербурге и защита прав потребителей.

Деньги будут реализовываться в качестве грантов. В прошлом году конкурс выиграли 100 проектов на общую сумму 141 млн рублей. Тогда основными темами публикаций были Год театра, 75-летие снятия блокады, развитие электронного формата госуслуг, реализация нацпроектов в Петербурге и реформа обращения с ТКО.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутат Александр Рассудов предложил Смольному сократить расходы на взаимодействие со СМИ и государственное управление.