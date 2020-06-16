Эмануэль Маммана не примет участия в матче «Зенит» — ЦСКА

Аргентинский футболист, защитник российского клуба «Зенит» не сможет выйти на поле в мачте 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги с московским ЦСКА.

Главный тренер «Зенита» сегодня рассказал о подготовке своих игроков к матчу. Он отметил, что Эмануэль Маммана не сможет сыграть в матче. Напомним, 24 -летний футболист получил травму в октябре прошлого года в Екатеринбурге. Семак отметил, что остальные футболисты сейчас готовятся в игре, сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

«Зенит» на выезде сыграет с московским ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоится 20 июня. Сине-бело-голубые лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков. ЦСКА находится на пятой строчке с 36 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком». На сайте «Зенита» появилась публикация, в которой говорится, что Российский футбольный союз (РФС) признал техническую ошибку в регламенте проведения Олимп-Кубка России.