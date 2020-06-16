Агент отреагировал на информацию о переходе полузащитника «Зенита» Кузяева в европейский клуб

Агент отреагировал на информацию о переходе полузащитника «Зенита» Кузяева в европейский клуб
Далер Кузяев. Фото: ФК "Зенит"

Отец и агент полузащитника петербургского «Зенита» полузащитника Далера Кузяева Адьям опроверг появившуюся информацию о том, что футболист может перейти в один из европейских клубов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитником из Петербурга интересуется европейские клубы «Валенсия», «Марсель» и «Хоффенхайм».

«Я вот об этом не знаю. Сейчас он игрок «Зенита», — сказал агент, сообщает Sport24.

Далер Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. В составе сине-бело-голубых он сыграл 85 матчей и забросил 11 мячей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Игонина, у Сердара есть хорошие перспективы в лондонском клубе и СМИ раздувают многие новости из-за отсутствия инфоповодов, поэтому он относится к этому с осторожностью. Но если ФК не найдет подходящих вариантов, то «Азмуну будет тяжело покинуть клуб».

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