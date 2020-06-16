«Севкабель Порт» открыл бары и магазины

&#171;Севкабель Порт&#187; открыл бары и магазины
Рестораны, кафе и бары работают на улице. Фото: sevcableport.ru

«Севкабель Порт» в Василеостровском районе открыл шоу-румы, магазины и бары. С марта общественное пространство было закрыто для посетителей из-за сложной эпидемиологической ситуации.

На закрытую с весны территорию пустили первых посетителей. Как сообщается на официальном сайте «Севкабель Порт», сейчас к офисам, которые не были закрыты из-за введенных ограничений, добавились некоторые магазины и кафе.

График работы заведений разнообразный — некоторые заведения работают до 19:00, другие до 22:00, есть и такие, что открыты до 23:00, но не позднее.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о приостановлении всех развлекательных мероприятий на «Севкабель Порт» из-за эпидемии коронавирусной инфекции нового типа Covid-19.

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