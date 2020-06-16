На улице Тельмана восемь спасателей тушили Volkswagen

Машина была припаркована у дома 43 по улице Тельмана. Фото: google.ru/maps

Машина была припаркована у дома 43 по улице Тельмана. Фото: google.ru/maps

В Невском районе Петербурга вспыхнул автомобиль. Машину тушили восемь спасателей.

Возгорание произошло сегодня, 16 июня, у дома №43/2 на улице Тельмана. Сигнал о ЧП поступил сотрудникам пожарно-спасательной части в 16:40.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и Ленобласти, прибывшие огнеборцы обнаружили, что огонь охватил припаркованный Volkswagen. На ликвидацию пожара сотрудникам потребовалось примерно 4 минуты. К 16:44 иномарка была потушена.

В транспортном средстве выгорели все сгораемые части. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти спасатели два часа боролись с пожаром в частном доме. В ликвидации огня участвовали 12 человек.