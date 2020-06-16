В Ленобласти спасатели два часа боролись с пожаром в частном доме

В Ленобласти спасатели два часа боролись с пожаром в частном доме
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В Тосненском районе произошел пожар. В поселке Ульяновка загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 16:55. Горела обстановка дома на площади 60 квадратных метров, сообщили в Главном управлении МЧС по Ленобласти. Справиться с огнем удалось к 18:53.

В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в расселенном здании на улице Шкапина, 36 в Адмиралтейском районе Петербурга загорелась мансарда. Огонь охватил обстановку на площади 40 кв. метров. Никто в результате пожара не пострадал.

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