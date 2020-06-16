На Дунайском проспекте спасатели потушили полыхающий грузовик

На Дунайском проспекте спасатели потушили полыхающий грузовик
Пламя полностью охватило машину. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе Северной столицы вспыхнул грузовой автомобиль. К месту происшествия прибыли спасатели.

Инцидент случился во вторник вечером, 16 июня, на Дунайском проспекте, недалеко от съезда на Предпортовую улицу. Фотографии и видео с места происшествия разместили в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видны клубы дыма и полыхающий грузовой автомобиль. По словам очевидцев, прибывшие сотрудники противопожарных служб оперативно потушили горящую машину.

Причины случившегося неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этот же день на улице Тельмана восемь сотрудников пожарно-спасательной части тушили легковой автомобиль марки Volkswagen. Причины возгорания иномарки выясняются.

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