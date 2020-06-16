В ходе беспорядков в Париже пострадали 19 полицейских

В ходе беспорядков, которые вспыхнули в Париже, пострадали 19 сотрудников правоохранительных органов. Более 30 человек были задержаны.

По данным префектуры полиции, в ходе мирной акции протеста медработников вспыхнули беспорядки, которые состоялись сначала на улицах, примыкающих к эспланаде Дома Инвалидов, а затем и на самой площади.

Как сообщили РИА Новости, молодые люди в черной одежде забрасывали камнями и бутылками полицейских, перевернули машину, попытались разбить стекла автобуса, поджигали пластиковые заграждения и содержимое урн. Это продолжалось около двух часов.

Стражи порядка многократно распыляли слезоточивый газ. Сотрудники получили ранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Париже группа радикалов попыталась вклиниться в колонну, в которой шло мирное население.