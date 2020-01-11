В Париже протестующие устроили беспорядки

Группа радикалов попыталась вклиниться в колонну, в которой шло мирное население.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем сообщает ТАСС. Все случилось в Париже на проспекте Домениль – горожане вышли на улицу, чтобы выступить против пенсионной реформы. Власти хотят отменить особые тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить пенсионный возраст до 64 лет.

Мирная акция в какой-то момент превратилась в забастовку. Хулиганы из группы радикалов под названием «Черный блок» попытались вклиниться в колонну, они разбивали остановки и витрины офисы.

Сотрудники правоохранительных органов для успокоения обстановки готовы использовать слезоточивый газ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жители Петергофа вышли на митинг против мусороперерабатывающего завода. Участники протестной акции намерены высказать свое мнению относительно проекта реформы по обращению с ТКО. Митинг начался в 14:00 на Чебышевской улице в Петергофе.