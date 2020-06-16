Стало известно, как вода поможет бросить курить

Стало известно, как вода поможет бросить курить
Курение влияет на продолжительность жизни. Фото: pixabay

Вода может помочь курильщикам избавиться от вредной привычки. Об этом рассказал профессор в Первом Московском государственном медицинском университете им. И.М. Сеченова Андрей Демин.

Он отметил, что курение — действие, в котором заняты руки. Бутылка с водой позволит курящему человеку чем-то их занять.

В интервью радио Sputnik специалист подчеркнул, что вода поможет избавиться от головной боли, которая возникает после резкого отказа от пагубной привычки. кроме того вода вымывает из организма полученные от курения ядовитые вещества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа спровоцирует массовый отказ от курения. Российские депутаты напомнили, что потребление табака ослабляет легкие и раздражает слизистую,что делает организм более уязвимым к бактериям Covid-19.

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