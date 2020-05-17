Российские депутаты считают, что пандемия спровоцирует массовый отказ от курения

Российские депутаты считают, что пандемия спровоцирует массовый отказ от курения
Курение ослабляет легкие, а именно их сильнее всего поражает коронавирус. Фото: pixabay.com

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова заявила, что пандемия коронавируса может послужить для российских курильщиков мотивацией, чтобы отказаться от пагубной привычки.

Политик напомнила, что потребление табака ослабляет легкие и раздражает слизистую, что делает организм более уязвимым к бактериям коронавирусной инфекции, а само течение заболевания — более тяжелым. Кроме того, курение может спровоцировать дополнительные осложнения, передает слова Стебенковой «Газета.ru».

Отметим, что вред курения очевиден и вне сложившейся эпидемиологической ситуации, однако страх, подкрепленный актуальной и массовой статистикой, должен сыграть свою роль в отказе сигарет. Между тем, остается множество людей, которые осознают риски, но продолжают курить, подытожила депутат.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские врачи разработали сайт, рассчитывающий вероятность смерти от коронавируса.

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