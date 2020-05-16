В США создали сайт для расчета риска смерти от коронавируса

Вводимые в калькулятор данные сопоставляются с аналогичными параметрами тысяч пациентов. Фото: pixabay.com

Вводимые в калькулятор данные сопоставляются с аналогичными параметрами тысяч пациентов. Фото: pixabay.com

Американские специалисты разработали сайт, которые может высчитывать процент риска смерти пользователя, в случае заражения коронавирусной инфекцией.

«Коронавирусный калькулятор» получил название OurRisk.CoV. Над его созданием трудились врачи университетского колледжа в Лондоне, фонда Hospitals NHS Trust, Кембриджа, а также нескольких клиник Соединенных Штатов и Health Data Research UK, передает портал America.ru.

Несмотря на то, что в большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно, есть риск перенести заболевание в тяжелой форме. Для расчетов сайт использует данные о человеке: рост, вес, возраст, хронические заболевания при наличии таковых, и другие параметры, позволяющие обеспечить точный прогноз.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, каким наиболее распространенным симптомом коронавируса страдают дети.