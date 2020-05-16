В Роспотребнадзоре озвучили наиболее распространённый симптом коронавируса у детей

Чаще всего дети переносят коронавирусную инфекцию в бессимптомной или очень легкой форме, исключения составляют только малыши с тяжелыми заболеваниями или иммунным дефицитом.
Тем не менее, иногда наличие коронавируса в детском организме сопровождается определенным симптомом, который часто диагностируют у детей. По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, нередко развитие COVID-19 у детей сопровождает диарея.
Этот симптом также встречается у взрослых, но гораздо реже, передает ТАСС утверждение специалиста. Отметим, что с начала пандемии в России выявлено уже свыше 270 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в многофункциональных центрах Ленинградской области уже сейчас можно оформить заявку на получение «детской» выплаты, на каждого ребенка от 3 до 7 лет в семье.