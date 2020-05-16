В Роспотребнадзоре озвучили наиболее распространённый симптом коронавируса у детей

В Роспотребнадзоре озвучили наиболее распространённый симптом коронавируса у детей
Иногда симптомы могут определить наличие заболевания даже до результатов тестирования. Фото: pixabay.com

Чаще всего дети переносят коронавирусную инфекцию в бессимптомной или очень легкой форме, исключения составляют только малыши с тяжелыми заболеваниями или иммунным дефицитом.

Тем не менее, иногда наличие коронавируса в детском организме сопровождается определенным симптомом, который часто диагностируют у детей. По словам руководителя отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, нередко развитие COVID-19 у детей сопровождает диарея.

Этот симптом также встречается у взрослых, но гораздо реже, передает ТАСС утверждение специалиста. Отметим, что с начала пандемии в России выявлено уже свыше 270 тысяч зараженных коронавирусной инфекцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в многофункциональных центрах Ленинградской области уже сейчас можно оформить заявку на получение «детской» выплаты, на каждого ребенка от 3 до 7 лет в семье.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дети здоровье коронавирус роспотребнадзор симптомы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В больнице №40 в Петербурге провели экстренную операцию пациенту с COVID-19
На Госуслугах появилась форма, где врачи могут пожаловаться на отсутствие выплат
В Роспотребнадзоре озвучили наиболее распространённый симптом коронавируса ...
Минтранс допускает, что падение перевозок РЖД по итогам года составит 11%
На Невском проспекте пустеют помещения: кафе и рестораны съезжают
Сотрудник автосервиса в Петербурге в погоне за грабителями совершил наезд на них
Эпидемиологи Петербурга выступают против открытия городских парков
В детской больнице на Васильевском охранники устроили поножовщину