В метро Петербурга перестанут продавать защитные маски и перчатки

В течение недели в метрополитене Северной столицы демонтируют автоматы по продаже защитных масок и перчаток из-за их нерентабельности.

Контракт с подземкой истек 12 июня, с 13 июня в петербургском метро начался демонтаж вендинговых автоматов по продаже комплектов из медицинских перчаток и масок. Согласно условиям договора, автоматы должны быть вывезены с территории метрополитена в течение десяти дней после окончания действия соглашения.

Напомним, что автоматы по продаже средств индивидуальной защиты в метро, по одному на каждой станции, были установлены 12 мая. Ожидалось, что товар будет пользоваться большим спросом, однако жители Северной столицы активнее покупают маски в «Первой полосе».

Ранее gazeta.spb.ru передавала комментарии по сложившейся ситуации главы компании Unveco, продающей вендинговые автоматы.