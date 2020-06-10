Аппараты по продаже перчаток и масок покидают метро Петербурга из-за нерентабельности

"При необходимости мы готовы и далее участвовать в социально значимом проекте по обеспечению СИЗ жителей Санкт-Петербурга", — заявил Игорь Луббо. Фото: Мойка78

"При необходимости мы готовы и далее участвовать в социально значимом проекте по обеспечению СИЗ жителей Санкт-Петербурга", — заявил Игорь Луббо. Фото: Мойка78

Компания Unveco намерена вывезти свои вендинговые аппараты с масками и перчатками из подземки по истечении контракта, то есть, после 12 июня.

За месяц работы объем продаж составил около 650 тысяч рублей — это двухдневная выручка магазинов «Первая полоса», также реализующих защитные средства. Вендинговые автоматы с масками и перчатками установили 12 мая, по одному на каждую станцию. Стоимость комплекта составляла 40 рублей.

Как выяснила «Мойка78«, маски и перчатки в автоматах не пользовались популярностью: ежедневно петербуржцы покупали по 23-24 комплекта, хотя загружено было по 700 штук. Глава компании Unveco Игорь Луббо, занимающейся вендинговыми аппаратами, заявил, что не рассчитывал на прибыль, так как это было скорее социальным пропетом. Тем не менее, продлевать контракт, истекающий 12 июня, компания не намерена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что японцы изобрели маски, в которых можно плавать в бассейне.