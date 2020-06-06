В Японии изобрели защитные маски для бассейна

В Японии, освобождающейся от ограничений по коронавирусу, разработали специальные маски для плавания в бассейне после их открытия.

Бассейны доступны японцам для посещения с 1 июня и пользуются большой популярностью. Причиной их открытия стала большая концентрация хлора в воде, которая минимизирует риск заражения. Тем не менее, не исключен контакт с другими людьми во время плавания, — например, с тренером, — поэтому появилась необходимость в маске, подходящей для бассейна.

Решение нашла небольшая токийская компания. Она открыла производство масок из плотного прозрачного материала, которые не соскальзывают и не спадают благодаря прочной конструкции. Десять штук обходятся в 260 долларов. Разработка оказалась крайне востребованной — уже сейчас ожидать заказ на маски приходится более месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов Роспотребнадзора, заниматься спортом в масках — безопасно.