Санавиация помогла трем пациентам в Ленобласти

В Ленинградской области воздушные санитары выполнили три вылета за пациентами, которым требовалась срочная медицинская помощь и транспортировка в больницу.

Как сообщается в группе «Национальная Служба Санитарной Авиации» в соцсети «ВКонтакте», первый вылет вертолета санавиации состоялся в город Сланцы, где находился пациент с инфарктом. В Лодейном поле медики оказали помощь человеку, получившему травмы в ДТП. В Кириши спасатели вылетали за ребенком, у которого диагностирован сахарный диабет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти санавиация спасла жизни двум детям. Сразу два вертолета вылетали в Ленинградскую область, чтобы доставить беременную женщину в больницу во Всеволожске, а также помощь была оказана малышу из Тихвина.