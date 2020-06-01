В Ленобласти санавиация спасла жизни двум детям

В Ленобласти санавиация спасла жизни двум детям
Три пациента нуждались в помощи. Фото: vk.com/san.aviacia

Всего за помощью обратились три пациента.

Об этом стало известно сегодня, 1июня. Обо всем сообщается в группе «Вконтакте» Национальной Службы Санитарной Авиации. 29 мая сразу два самолета вылетали в Ленинградскую область, чтобы доставить беременную женщину в больницу во Всеволожске, а также помощь была оказана малышу из Тихвина.

30 мая сотрудники санавиакции вылетали в Кириши, чтобы спасти девочку с сахарным диабетом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что санавиация помогла семерым жителям Ленобласти. В Волхов вылетали за девочкой в тяжелом состоянии, получившей переломы. А по маршруту Подпорожье — Гатчина транспортировали беременную женщину с патологией.

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