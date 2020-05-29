Санавиация помогла семерым жителям Ленобласти

Санавиация помогла семерым жителям Ленобласти
Вертолет санавиации в Ленобласти. Фото: vk.com/san.aviacia

Национальная санитарная авиация семь раз вылетала в Ленинградскую область за последние два дня, сообщает пресс-служба санавиации.

Еще в среду, 27 мая, воздушные санитары отправились на вертолете в Тихвин за пациентом, страдающим ишемической болезнью сердца. В Волхов вылетали за девочкой в тяжелом состоянии, получившей переломы. А по маршруту Подпорожье — Гатчина транспортировали беременную женщину с патологией.

На следующий день санавиация доставила в больницу пациента с инфарктом, а из Выборга в петербургское медучреждение госпитализировали пациента с закрытой травмой живота. В Тихвине помогли человеку с инфарктом. Из Кингисеппа во Всеволожск перевезли беременную в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санавиация доставила в Петербург жителя Выборга с переломом позвоночника.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация ленобласть санавиация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге суд рассмотрит дело о ДТП с велосипедистом
Россия поставила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки
В Великобритании скончался самый старый мужчина на планете
Житель Ленобласти избил троих собутыльников палкой и скрылся в Пскове
Еще 53 человека в Ленобласти заразились коронавирусом
Санавиация помогла семерым жителям Ленобласти
В Петербурге скончались 11 человек с коронавирусом
В России за сутки коронавирус подхватили более 8,5 тысяч человек