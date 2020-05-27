Санавиация доставила в Петербург жителя Выборга с переломом позвоночника

Накануне вертолет санавиации вылетел в Выборг. В больницу Петербурга доставили пострадавшего.

Об этом сообщили сегодня, 27 мая, в группе «Национальная Служба Санитарной Авиации» в социальной сети «ВКонтакте».

Медсотрудники транспортировали мужчину с переломом позвоночника и сотрясением головного мозга в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санавиация на прошлой неделе помогла маленькому ребенку и женщине из Ленинградской области. Малыша транспортировали в тяжелом состоянии, он страдает врожденной аномалией развития кишечника.