Санавиация доставила в Петербург жителя Выборга с переломом позвоночника

Санавиация доставила в Петербург жителя Выборга с переломом позвоночника
Национальная Служба Санитарной Авиации. Фото: vk.com/san.aviacia

Накануне вертолет санавиации вылетел в Выборг. В больницу Петербурга доставили пострадавшего.

Об этом сообщили сегодня, 27 мая, в группе «Национальная Служба Санитарной Авиации» в социальной сети «ВКонтакте».

Медсотрудники транспортировали мужчину с переломом позвоночника и сотрясением головного мозга в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что санавиация на прошлой неделе помогла маленькому ребенку и женщине из Ленинградской области. Малыша транспортировали в тяжелом состоянии, он страдает врожденной аномалией развития кишечника.

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