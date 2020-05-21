Санавиация помогла малышу и женщине из Ленобласти

Санавиация помогла малышу и женщине из Ленобласти
Санавиация помогла двум ленинградцам. Фото: vk.com/san.aviacia

Национальная служба санитарной авиации выполнила два вылета за пациентами в Ленинградской области.

Об этом сообщает Национальная служба санавиации в своей группе в социальной сети «ВКонтакте». На днях воздушные санитары транспортировали маленького ребенка в тяжелом состоянии, он страдает врожденной аномалией развития кишечника.

Специалисты также помогли жительнице Ленинградской области, у которой произошло внутримозговое излияние.

Стоит отметить, что по итогам прошлого года в Ленобласти более чем в два раза выросло число пациентов, которым помогала санитарная авиация. Большинство случаев были связаны с болезнями системы кровообращения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больницы Ленинградской области получат 29 рентгенов. На их покупку потратят 261 миллион рублей.

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Санавиация помогла малышу и женщине из Ленобласти
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