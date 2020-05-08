Больницы Ленобласти получат 29 рентгенов

На их покупку потратят 261 миллион рублей.

Об этом стало известно 8 мая. Обо всем сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. В клиники региона передадут 29 рентгенов общей стоимостью в 261 миллион рублей. Речь идет о больницах во Всеволожске, Тихвине, Тосно, Бокситогорске и Киришах. Специалистам, работающим в учреждениях, придется пройти обучение, так как с ними не так легко справиться. Оно из-за распространения коронавируса скорее всего пройдет в онлайн-режим.

Напоминаем, что в некоторых районах Ленобласти ввели масочный режим на время пандемии. Таким образом власти заботятся о здоровье граждан, которые вынуждены выходить в общественные места.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Горэлектротранс» Петербурга закупит 40 троллейбусов на миллиард рублей. Следующие две партии по 15 единиц должны поступить в сентябре и октябре текущего года соответственно