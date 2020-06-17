В Петербурге половина компаний снизили зарплаты сотрудников

В Петербурге половина компаний снизили зарплаты сотрудников
Каждая третья компания из Петербурга и Ленинградской области планирует пересмотреть зарплаты работников разного уровня. Фото: pixabay.com

Более половины петербургский организаций, 56%, сократили зарплату работников ввиду коронавирусного кризиса, свидетельствуют исследования сервиса онлайн-рекрутмента HeadHunter.

В среднем, размер заработной платы в Северной столице стал ниже на 28%. Существеннее всего негативные перемены затронули горожан, занимающих менеджерские должности. При этом зарплата специалистов начального уровня, наоборот, показывает положительную динамику: уровень вырос с 28 378 до 30 784 рублей. Такие данные содержит проект “Банк данных заработных плат” HeadHunter.

Рост зарплат даже в экономически сложное время показывают сферы продаж, маркетинга и рекламы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какую зарплату хотели бы получать жители Северной столицы после окончания пандемии коронавируса и возвращения к привычной жизни.

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