Матвиенко предлагает распространить реновацию по всей стране

Спикер российского Совета федераций Валентина Матвиенко выступила с предложением масштабировать программу реновации по всей России.

Матвиенко заявила во время пленарного заседания в среду, 17 июня, что программу реновации следует применить не только в Москве, но и по всей стране. По ее словам, власти должны прописать четкие правила и принять необходимые законы, чтобы этот процесс был «экономически выгодным» для инвесторов. Она отметила, что программу реновации не получится осуществить на за счет федерального бюджета — необходима поддержка частных инвестиций.

Спикер Совфеда попросила своих коллег записать проект постановления, обратиться в министерства и разработать проект закона о реновации всех пятиэтажек и других ветхих жилых домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градозащитники опасаются, что Хуснуллин везет в Петербург реновацию по-московски.