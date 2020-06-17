Матвиенко предлагает распространить реновацию по всей стране

Матвиенко предлагает распространить реновацию по всей стране
Матвиенко предлагает распространить реновацию на всю страну. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Спикер российского Совета федераций Валентина Матвиенко выступила с предложением масштабировать программу реновации по всей России.

Матвиенко заявила во время пленарного заседания в среду, 17 июня, что программу реновации следует применить не только в Москве, но и по всей стране. По ее словам, власти должны прописать четкие правила и принять необходимые законы, чтобы этот процесс был «экономически выгодным» для инвесторов. Она отметила, что программу реновации не получится осуществить на за счет федерального бюджета — необходима поддержка частных инвестиций.

Спикер Совфеда попросила своих коллег записать проект постановления, обратиться в министерства и разработать проект закона о реновации всех пятиэтажек и других ветхих жилых домов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градозащитники опасаются, что Хуснуллин везет в Петербург реновацию по-московски.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
валентина матвиенко реновация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокурор запросил 6 и 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»
Песков рассказал, что думают в Кремле о сокращении новогодних праздников
Коронавирус научились диагностировать без проведения тестов
У Александровского дворца установят фасадные леса
Из Китая в Петербург прибыло 44 тонны морского коктейля
Доноры Петербурга за неделю сдали 295 литров крови
Экс-глава Архангельской области нашел работу на заводе в Петербурге
Около 500 спортсменов Петербурга получат премии за достижения