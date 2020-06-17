Шляхто: проблема коронавируса в Петербурге становится менее острой

Шляхто: проблема коронавируса в Петербурге становится менее острой
Евгений Шляхто. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Количество новых случаев коронавируса в Петербурге за неделю снизилось на 27%. Проблема становится менее острой, заявил председатель рабочей группы при координационном совете по противодействию распространению COVID-19 в городе Евгений Шляхто.

«За последние три недели ситуация стала значительно улучшаться. Мы не только вышли на плато, мы начали решать проблему», — приводит его слова «Интерфакс».

По словам Шляхто, в Петербурге наблюдается заметное снижение заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией. Число новых госпитализированных и выздоровевших пациентов почти сравнялось. Удвоение количества больных также замедлилось. Теперь на это по прогнозам уйдет 30 дней против 7 и 14 дней ранее.

В Петербурге зарегистрировано более 21 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели, по официальным данным, 10 тыс. 687 человек, скончались 727 больных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что клиническая больница Святителя Луки в Петербурге начала прием больных коронавирусом.

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