Прокуратура проверяет происшествие с ребенком в Полюстровском парке

Ребенок чуть не утонул в Полюстровском парке. Фото: unsplash.com

Ребенок чуть не утонул в Полюстровском парке. Фото: unsplash.com

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга начала проверку после происшествия с ребенком в Полюстровском парке. Мальчик чуть не утонул в водоеме.

О произошедшем стало известна после публикаций СМИ. Издания сообщили о том, что ребенок «утонул в Полюстровском парке».

«Установлено, что ребенку оказана первая помощь, он госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Представители ведомства оценят действия лиц, ответственны за безопасность на водном объекте, а также законных представителей по исполнению родительских обязанностей.

Личность ребенка устанавливается. Прорабатывается возможность возможного введения запрета на купание в водоеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировске разыскивают 40-летнего мужчину. Правоохранители полагают, что он утонул.