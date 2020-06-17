Прокуратура проверяет происшествие с ребенком в Полюстровском парке

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга начала проверку после происшествия с ребенком в Полюстровском парке. Мальчик чуть не утонул в водоеме.
О произошедшем стало известна после публикаций СМИ. Издания сообщили о том, что ребенок «утонул в Полюстровском парке».
«Установлено, что ребенку оказана первая помощь, он госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Представители ведомства оценят действия лиц, ответственны за безопасность на водном объекте, а также законных представителей по исполнению родительских обязанностей.
Личность ребенка устанавливается. Прорабатывается возможность возможного введения запрета на купание в водоеме.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировске разыскивают 40-летнего мужчину. Правоохранители полагают, что он утонул.