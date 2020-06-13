В Кировске утонул мужчина, пытаясь спасти соседку

В Кировске Ленобласти идут поиски мужчины, который, предположительно, утонул.

Как сообщает «78 канал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 40-летний местный житель пропал накануне вечером 12 июня.

Известно, что он подрабатывал в районе Марьино подсобным рабочим. Мужчина красил ступени на набережной Невы в то время, как его соседка рыбачила неподалеку. Ей понадобилась помощь — якорь за что-то зацепился и его нужно было срезать. Мужчина откликнулся на просьбу и нырнул в воду. По словам соседки, он, проплыв небольшое расстояние от берега, пропал из виду. По предварительным данным, мужчина до этого выпил алкоголь.

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