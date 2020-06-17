Суды Петербурга эвакуировали из-за биткоинов

Неизвестные продолжают терроризировать суды Петербурга сообщениями о минировании. В среду, 17 июня, в городе эвакуировали три здания районных судов.

Взрывчатые вещества и взрывные устройства ищут в Ленинском, Петродворцовом и Василеостровском районных судах. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В список «минеров» также попали медицинские учреждения: Елизаветинская больница, Ленинградская областная клиническая больница, Городская больницы Святого Николая Чудотворца, роддом 13, Пушкинский военный госпиталь и другие.

«Сообщения будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет 120 биткоинов, украденных с биржи WEX», — говорится в анонимном письме.

Письма с угрозами взрыва начали приходить на электронные адреса районных судов Петербурга в конце ноября 2019 года. Основатель группы «Царьград» Константин Малофеев свою причастность к криптовалюте опровергает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестные «заминировали» 76 медицинских учреждений Петербурга.