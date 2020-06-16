Анонимы «заминировали» 76 медицинских учреждений Петербурга

В Петербурге неизвестные сообщили об угрозах взрыва в судах и больницах. На наличие взрывных устройств и взрывчатых веществ проверили 102 здания.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем 15 июня на электронные адреса судов Петербурга пришли четыре анонимных письма. Отправлен они были с домена yandex.com.

В список «минеров» попали 102 объекта, включая 26 зданий судов и 76 медицинских учреждений. Здания осмотрели на наличие опасных предметов. Ничего подозрительного обнаружено не было. Все сообщения оказались ложными.

Всего было эвакуировано 1 тыс. 455 человек. Эвакуация проводилась в 10 зданиях судов и девяти медучреждения по решению администрации. В проверках были задействованы 129 сотрудников ОВД и 19 единиц спецтехники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимные «минеры» прервали работу Смольнинского, Василеостровского, Петродворцового, Ленинского и Октябрьского судов.