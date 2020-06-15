Анонимы «вышли из изоляции»: в Петербурге снова эвакуируют суды

Анонимы &#171;вышли из изоляции&#187;: в Петербурге снова эвакуируют суды
Во второй половине дня экстренная ситуация прервала работу Смольнинского, Василеостровского, Петродворцового, Ленинского и Октябрьского судов. Фото: pixabay.com

После длительного перерыва, связанного, вероятно, с режимом самозиоляции, анонимные минеры в Северной столице вновь «вернулись в строй».

В связи с вновь поступившими уведомлениями о якобы минировании зданий судов Санкт-Петербурга пришлось эвакуировать сотрудников пяти районных учреждений. Во второй половине дня экстренная ситуация прервала работу Смольнинского, Василеостровского, Петродворцового, Ленинского и Октябрьского судов, передают в объединенной пресс-службе городских судов.

В «сопроводительном письме» хулиганы также упомянули, под угрозой взрыва находятся медицинские учреждения: больницы и родильные дома. Вычислить злоумышленников, даже спустя несколько месяцев постоянных угроз, не удалось.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что нетрезвая петербурженка стала фигуранткой уголовного дела после звонка с угрозой взорвать поликлинику на Варшавской улице.

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Анонимы «вышли из изоляции»: в Петербурге снова эвакуируют суды
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