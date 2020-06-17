На перекрестке улицы Марата и Разъезжей не смогли разъехаться KIA и Volkswagen

Вечером 17 июня в центре Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, на перекрестке улицы Марата и Разъезжей не смогли разъехаться водители KIA и Volkswagen. В результате авария больше всего пострадала KIA, у машины сильно поврежден передний бампер. Есть пострадавшие в ДТП неизвестно. В районе ДТП образовалась небольшая пробка.

«КИА и Фольксваген разбились на перекрестке Марата и Разъезжей», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Улица Разъезжая,а они нет», — шутят пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП с такси и Mercedes прибыли сотрудники МЧС и реанимации. Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».