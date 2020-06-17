ДТП спровоцировало трамвайную на «Пролетарской»

В Петербурге 17 июня на проспекте Обуховской обороны произошло дорожно-транспортное происшествии с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщают очевидцы, ДТП произошло напротив дома №195. Водитель за рулем Opel выехал из придомовой территории и не убедился в безопасности маневра. В этом момент в него врезалась на красном автомобиле. ДТП произошло на трамвайных путях. В итоге трамваи встали по обе стороны.

«Напротив Обуховской обороны 195 трамваи встанут в обе стороны. Автолюбителям не особо мешают», — сообщили очевидцы в группе ДТП и ЧП Петербург в социальной сети Вконтакте.

В результате ДТП образовалась пробка. По данным «Яндекс.Карты», водители едут со скоростью 40 километров в час.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП с такси и Mercedes прибыли сотрудники МЧС и реанимации. Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».