Мотоциклиста увезли на реанимации после ДТП на Гаккелевской

Мотоциклиста увезли на реанимации после ДТП на Гаккелевской
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 17 июня на Гаккелевской улице произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, проезжую часть в полосе на улице Ильюшина рядом с Гаккелевской улицей не смогли поделить мотоциклист и водитель внедорожника. Мотоциклиста с места происшествия увезла реанимация.

«Паджеро и мотоциклист не уместились в полосе на Ильюшина у Гаккелевской.

Мотоциклист похоже в реанимации», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП с такси и Mercedes прибыли сотрудники МЧС и реанимации. Фотографии с места аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мотоциклиста увезли на реанимации после ДТП на Гаккелевской
В ФСБ опровергли участие в освобождении монастыря
ДТП спровоцировало трамвайную на «Пролетарской»
Врач рассказал, что ждет переболевших коронавирусом
Ефремова снова допрашивали пять часов
В Ленобласти со стрельбой задержали пьяного похитителя топлива
Беглов поддержал перенос финала Лиги Чемпионов на 2021 год
На перекрестке улицы Марата и Разъезжей не смогли разъехаться KIA и Volkswagen