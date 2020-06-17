Очевидцы предупредили о бегающем по Колпино лосе

Вечером 17 июня в Колпино местные жители заметили огромного лося, который быстро бежал по парку.

По словам очевидцев, лось соблюдал правила дорожного движения.

«По Колпино лось гуляет. С полным соблюдением ПДД», — пишут очевидцы в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск» социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые пользователи сети посочувствовали дикому зверю, которых не знает как выбраться из городской среды.

«Как ему сейчас выйти из города. Так и будет бегать от машин?», — пишут они. Судя по кадрам, лось бежал по лесополосе, а потом выбежал на перекресток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что авария с участием дикого животного произошла в Выборгском районе Ленинградской области. Сообщается, что все случилось на 96-м километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» в ночь на понедельник, 15 июня.