На Дворцовой площади прошла первая сводная репетиция парада Победы

На Дворцовой площади прошла первая сводная репетиция парада Победы
На Дворцовой площади прошла репетиция парада Победы. Фото: ЗВО

В Петербурге на Дворцовой площади прошла первая сводная репетиция военного парада в честь 75-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В репетиции парада приняли участие более 4,5 тысяч военнослужащих и курсантов военных вузов, сообщили в пресс-службе ЗВО. Их сопровождал сводный духовой оркестр. Генеральная репетиция должная пройти 20 июня.

В этом году парад Победы пройдет 24 июня. Об этом объявил президент России Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сложная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусной инфекцией стала причиной отказа ряда городов проводить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщениях пресс-служб муниципалитетов.

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