Парад Победы не будут проводить в 13 городах России

Власти тринадцати городов России отменили парады Победы из-за коронавируса.
Сложная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусной инфекцией стала причиной отказа ряда городов проводить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщениях пресс-служб муниципалитетов.
Массовые мероприятия отменили власти Курска, Перми, Белгорода, Саранска, Ярославля, Якутска, Пензы, Вологды, Челябинска, Пскова, Орла, Петропавловска-Камчатского и Нижнего Тагила. Причем, судя по всему, этот список будет пополнится другими городами в ближайшие дни.
Напомним, президент РФ Владимир Путин перенес парад Победы в этом году с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения COVID-19.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два российских региона отказались от проведения парада Победы из-за коронавируса.