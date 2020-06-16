Парад Победы не будут проводить в 13 городах России

Парад Победы не будут проводить в 13 регионах. Фото: пресс-служба ЗВО

Парад Победы не будут проводить в 13 регионах. Фото: пресс-служба ЗВО

Власти тринадцати городов России отменили парады Победы из-за коронавируса.

Сложная эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусной инфекцией стала причиной отказа ряда городов проводить парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщениях пресс-служб муниципалитетов.

Массовые мероприятия отменили власти Курска, Перми, Белгорода, Саранска, Ярославля, Якутска, Пензы, Вологды, Челябинска, Пскова, Орла, Петропавловска-Камчатского и Нижнего Тагила. Причем, судя по всему, этот список будет пополнится другими городами в ближайшие дни.

Напомним, президент РФ Владимир Путин перенес парад Победы в этом году с 9 мая на 24 июня из-за угрозы распространения COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два российских региона отказались от проведения парада Победы из-за коронавируса.