Биржевая цена бензина Аи-95 побила исторический рекорд

Цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) достигла абсолютного рекорда, сообщает Интерфакс.

По итогам торгов 17 июня цена Аи-95 по национальному индексу достигла 56,7 тысяч рублей за тонну. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2018 году. Тогда марка стоила 56,08 тыс. рублей.

Цена бензина Аи-95 растет с середины апреля. По словам экспертов, ситуация вряд ли изменится: этого вида топлива на бирже не хватает, а спрос на него растет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что АИ-95 подешевел в 7 федеральных округах, которые были упомянуты выше. Сибирь снова опередила всех — цена на топливо упала на 13 копеек до 43,26 р/л. В Северо-Западном округе цена остановилась на прежних значениях — 46,18 р/л.