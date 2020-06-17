В Ленобласти ожидается гроза и +32 градуса

В Ленобласти ожидается гроза и +32 градуса
Грозы и жара ждут ленинградцев в ближайшее несколько дней. Фото: pixabay.com

В Ленобласть пришло по-настоящему жаркое лето. В МЧС по Ленобласти предупредили, что жара в регионе сохранится. Кроме того, возможно, пройдут ливни.

В четверг, 18 июня, в Ленобласти ожидается высокая температура воздуха. По прогнозу, воздух прогреется до плюс 32 градусов.

Жителям Ленобласти нужно быть готовыми к возможным ливням и грозам.

Синоптики из Гидрометцентра предупредили жителей всех российских регионов о переменчивой погоде этим летом. По прогнозам синоптиков, на смену жарким дням будут приходить холодные и дождливые.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что погода в Северной столице не разочарует горожан, несмотря на то, что обычно в последней декаде мая бывает теплее. Такое заявление сделал ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

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