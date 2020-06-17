Роднина прокомментировала попадание Плющенко в список тренеров сборной России

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась по поводу попадания Евгения Плющенко в список Минспорта в качестве тренера сборной России.

«У Плющенко есть спортсменка, которая входит в состав сборной России. Это означает, что если входит спортсменка, то с ней в состав входит и тренер», — сказала она, сообщает РИА «Новости».

Роднина пояснила, что не стоит воспринимать это в качестве назначения или возведения в определённый ранг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мае текущего года тренироваться к Плющенко перешла действующая участница национальной команды России по фигурному катанию Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе. В копилке фигуристки уже есть бронзовая медаль чемпионата Европы 2020 года.