Татьяна Тарасова прокомментировала назначение Евгения Плющенко тренером сборной России

На церемонии вручения государственных наград в 2017 году. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждена Татьяна Тарасова – старший тренер спортивной сборной команды России по фигурному катанию. Фото: kremlin.ru

На церемонии вручения государственных наград в 2017 году. Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждена Татьяна Тарасова – старший тренер спортивной сборной команды России по фигурному катанию. Фото: kremlin.ru

Заслуженный тренер и мастер спорта по фигурному катанию СССР Татьяна Тарасова высказала свое мнение относительно назначения Евгения Плющенко тренером сборной России по фигурному катанию.

Отметим, что в мае текущего года тренироваться к Плющенко перешла действующая участница национальной команды России по фигурному катанию Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе. В копилке фигуристки уже есть бронзовая медаль чемпионата Европы 2020 года.

Сейчас Плющенко и его подопечные находятся на сборах в Кисловодске. Татьяна Тарасова заявила, что пока рано делать выводы о деятельности спортсмена на должности тренера сборной, стоит запастись терпением. «Нужно наблюдать процесс наборки мастерства», — передает слова Тарасовой «Говорит Москва».

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