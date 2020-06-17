Появился список водоемов Ленобласти, где можно купаться

Региональное управление Роспотребнадзора опубликовало список водоемов, в которых можно купаться без вреда для здоровья.

Сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти проинспектировали 41 водоем. Оказалось, что в 31 вода не соответствует нормам санитарной безопасности для массового отдыха, сообщили в пресс-службе ведомства. В итоге жителям Ленобласти разрешено купаться только в десяти водоемах.

Купаться можно в озере Донцо, реке Луга, Финском заливе, озере Светлое, реке Шингарака, озере Омчино, озере Отрадное, реке Плюсса, а также озере Нестеровское.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор опубликовал на своем официальном сайте список мест, которые являются пригодными для купания. Речь идет о водоемах, расположенных в Ленинградской области.