Сарри рассказал, почему «Ювентус» проиграл в финале Кубка Италии

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал поражение в финале национального кубка против «Наполи».

По его мнению «бьянконери» не хватило остроты, чтобы обыгрывать соперников на чужой половине поля, сообщает Football Italia. Сарри предположил, что на этом сказалась пауза из-за пандемии коронавируса. Он также отметил, что атакующим игрокам «Ювентуса» не хватило резкости.

Напомним, «Наполи» в серии пенальти переиграл «Ювентус» и выиграл Кубок Италии Встреча закончилась со счетом 4:2.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам Игонина, у Сердара есть хорошие перспективы в лондонском клубе и СМИ раздувают многие новости из-за отсутствия инфоповодов, поэтому он относится к этому с осторожностью. Но если ФК не найдет подходящих вариантов, то «Азмуну будет тяжело покинуть клуб».