Никакого алкоголя: домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

Домработница Михаила Ефремова Ева Моисеева рассказала о том, что актер сильно переживает после ДТП, в результате которого погиб водитель фургона.

Сейчас актер находится под домашним арестом. По словам Евы Моисеевой, в последние дни он почти не ест, а только пьет воду. Женщина также добавила, что Ефремов чувствует себя очень плохо.

По словам Моисеевой, в основном он находится в депрессивном состоянии, не встает с кровати.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Михаил Ефремов сильно похудел после ДТП, которое привело к трагедии. Он скинул 6 кг.

Напомним, авария с участием Ефремова произошло 8 июня у Смоленской площади. В ДТП попали Jeep Cherokee, за рулем которого находился актер, и фургон Lada под управлением Сергея Захарова, который работал курьером. В результате дорожного инцидента второй участник получил травмы, несовместимые с жизнью. Он умер в медучреждении от потери крови.