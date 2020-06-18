За сутки в России спасатели потушили 51 лесной пожар

За сутки в России спасатели потушили 51 лесной пожар
Пожары продолжают активно тушить. Фото: Pixabay

В России за сутки потушили 51 лесной пожар на площади более 510 гектаров. Днем ранее было известно о 55 потушенных за сутки лесных пожара в лесах.

Как сообщила Авиалесоохрана, к полуночи 18 июня на территории РФ еще полыхал 41 лесной пожар. Огонь продолжают активно тушить.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Камчатском крае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники пожарно-спасательной части тушили двухкомнатную квартиру в Московском районе Петербурга. В ликвидации пожара участвовали девять человек личного состава и две единицы спецтехники.

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За сутки в России спасатели потушили 51 лесной пожар
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