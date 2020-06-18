Попова: около 50% инфицированных Covid-19 в России болеют бессимптомно

Попова отметила, что медики справляются с объемом работы. Фото: kremlin.ru

Попова отметила, что медики справляются с объемом работы. Фото: kremlin.ru

Около половины инфицированных новым коронавирусом в России — бессимптомные носители. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в отдельные дни доля заболевших COVID-19 граждан без симптомов достигала 60 процентов.

«В целом по статистике это около 50 процентов активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой», — отметила Попова в программе «Вести» на канале «Россия 1».

Специалист добавила, что этот показатель свидетельствует об эффективности работы системы выявления зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что через месяц можно будет достичь минимального числа инфицированных Covid-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ объявила ситуацию пандемией.