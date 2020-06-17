Попова: Через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума

Попова: Через месяц число заболевших коронавирусом достигнет минимума
Коронавирус. Фото: pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что через месяц можно будет достичь минимального числа заболевших коронавирусом.

«Я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия 1».

По последним данным, в России число заболевших достигло 8 331 135 человек, выздоровели 4 359 396 пациентов, умерли 448 145.

Отметим, что в России начались клинические испытания вакцины от коронавируса. Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против COVID-19. Тестирования будут проводиться в Москве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в случае наступления второй волны коронавируса Петербург может потерять до 10-15% ВРП. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин на заседании Совета по стратегическому развитию города.

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